Легостаев, считавшийся пропавшим без вести в Сочи, найден живым

Чуть раньше сообщалось, что певец и композитор Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Окзалось, что музыкант жив. Подробности происшествия выясняет СК РФ.

Известный отечественный исполнитель, лидер группы "Delta" Константин Легостаев, считавшийся пропавшим без вести при купании в море, найден живым. Такую информацию сообщает "РИА Новости".

Днем 3 октября жители Сочи могли наблюдать российского музыканта на улице Первомайской города тёмных ночей, о чём и сообщили в полицию.

В настоящее время звезда сцены находится в следственном отделе, где устанавливаются детали произошедшего, а также где известная личность находился.

Процессуальное решение будет принято тогда, когда проверка будет завершена.

