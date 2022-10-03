Легостаев, считавшийся пропавшим без вести в Сочи, найден живым
2022-10-03
17:16
Чуть раньше сообщалось, что певец и композитор Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Окзалось, что музыкант жив. Подробности происшествия выясняет СК РФ.
Известный отечественный исполнитель, лидер группы "Delta" Константин Легостаев, считавшийся пропавшим без вести при купании в море, найден живым. Такую информацию сообщает "РИА Новости".
Днем 3 октября жители Сочи могли наблюдать российского музыканта на улице Первомайской города тёмных ночей, о чём и сообщили в полицию.
В настоящее время звезда сцены находится в следственном отделе, где устанавливаются детали произошедшего, а также где известная личность находился.
Процессуальное решение будет принято тогда, когда проверка будет завершена.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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