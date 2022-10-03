Михалков составил новый рейтинг предателей РФ

Известный отечественный режиссер Никита Михалков составил рейтинг "предателей" России. В этом списке лидируют Максим Галкин и Алла Пугачева.

Известный отечественный режиссер Никита Михалков назвал новые имена "предателей" РФ. Во главе списка находится комик Максим Галкин и его законная супруга, певица Алле Пугачевой.

Напомним, что Алла Борисовна, прибывшая в Россию в конце августа, снова отбыла за границу. По имеющейся информации, артистка приезжала в родное государство, чтобы выставить на продажу свою недвижимость.

Также деятель киноиндустрии причислил к предателями исполнительниц Веру Брежневу, Манижу, Анну Нетребко, актёров Чулпан Хаматову, Алексея Панину и многих других известных в России личностей.