Михалков составил новый рейтинг предателей РФ
2022-10-03
17:30
Известный отечественный режиссер Никита Михалков составил рейтинг "предателей" России. В этом списке лидируют Максим Галкин и Алла Пугачева.
Известный отечественный режиссер Никита Михалков назвал новые имена "предателей" РФ. Во главе списка находится комик Максим Галкин и его законная супруга, певица Алле Пугачевой.
Напомним, что Алла Борисовна, прибывшая в Россию в конце августа, снова отбыла за границу. По имеющейся информации, артистка приезжала в родное государство, чтобы выставить на продажу свою недвижимость.
Также деятель киноиндустрии причислил к предателями исполнительниц Веру Брежневу, Манижу, Анну Нетребко, актёров Чулпан Хаматову, Алексея Панину и многих других известных в России личностей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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