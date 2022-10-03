Две мобилизированных скончались в учебном центре Свердловской области
2022-10-03
17:30
В Свердловской области умерли трое мобилизированных для участия в спецоперации.
В Свердловской области случилось ЧП в подготовительном центре для мобилизированных граждан.
Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, там умерли двое мобилизированных.
Также известно, что еще один мужчина скончался по возвращению домой. Отмечается, что смерти не связаны с условиями содержания.
"Двое мобилизованных скончались в учебном центре в Свердловской области, еще один умер по возвращении домой", - сообщает источник.
Причиной смерти одного стало самоубийство, второй умер от сердечного приступа, а третий - от цирроза печени.
Опубликовано: Николай Скира
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