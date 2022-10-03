Депутат Госдумы ел семечки во время голосования по новым территориям в РФ

2022-10-03

17:34

Российский депутат Андрей Горохов был пойман за поеданием семечек во время голосования в Госдуме.

3 октября новостной Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой депутат Андрей Горохов прямо на голосовании в Государственной думе поедает семечки подсолнуха. Примечательно, что данное голосование состоялось сегодня, и на нём выносилось решение о ратификации договоров по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

По итогам голосования все 411 присутствовавших депутата одобрили ратификацию договоров о новых территориях в составе Российской Федерации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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