Депутат Госдумы ел семечки во время голосования по новым территориям в РФ

Российский депутат Андрей Горохов был пойман за поеданием семечек во время голосования в Госдуме.

3 октября новостной Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой депутат Андрей Горохов прямо на голосовании в Государственной думе поедает семечки подсолнуха. Примечательно, что данное голосование состоялось сегодня, и на нём выносилось решение о ратификации договоров по присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

По итогам голосования все 411 присутствовавших депутата одобрили ратификацию договоров о новых территориях в составе Российской Федерации.