Война на Украине изменит отношения между немцами на Востоке и Западе, заявил премьер Саксонии

По словам премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, война России на Украине меняет отношения между немцами на Востоке и на Западе, сообщает Network Germany.

«Эта война станет разрезом, который войдет в коллективную память немцев как общий горький опыт», — сказал он в эфире RND: «В будущем мы поговорим о том, как мы пережили это вместе».

Спустя 32 года после воссоединения приходится признать, «что есть разные точки зрения, в том числе на взгляд на войну в Украине и вопрос о том, как с ней бороться», считает глава Саксонии.

Он также отмечает необходимость признать, что «у нас (востока и запада ФРГ) разная позиция». По мнению главы правительства в мнениям восточных немцев в Германии по-прежнему относятся не серьезно.