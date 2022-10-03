Война на Украине изменит отношения между немцами на Востоке и Западе, заявил премьер Саксонии
2022-10-03
17:48
По словам премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, война России на Украине меняет отношения между немцами на Востоке и на Западе, сообщает Network Germany.
«Эта война станет разрезом, который войдет в коллективную память немцев как общий горький опыт», — сказал он в эфире RND: «В будущем мы поговорим о том, как мы пережили это вместе».
Спустя 32 года после воссоединения приходится признать, «что есть разные точки зрения, в том числе на взгляд на войну в Украине и вопрос о том, как с ней бороться», считает глава Саксонии.
Он также отмечает необходимость признать, что «у нас (востока и запада ФРГ) разная позиция». По мнению главы правительства в мнениям восточных немцев в Германии по-прежнему относятся не серьезно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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