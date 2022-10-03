Лавров сравнил отношение США к России, как отношение Гитлера к СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в проведении антироссийской политики, подобной той, которую вел Адольф Гитлер против Советского Союза.

«США подчинили себе практически весь коллективный Запад и мобилизовали его, чтобы превратить Украину в орудие войны с Россией — так же, как Гитлер тогда вооружал большинство европейских стран для нападения на Советский Союз», — заявил Лавров в понедельник на выступлении в Государственной Думе.

Госдума единогласно ратифицировала присоединение к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В пятницу глава президент Владимир Путин и руководители в четырех регионов, подписали договоры о присоединении к Российской Федерации.