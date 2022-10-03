AFP: Евросоюз пригласил политика из РФ в Брюссель из-за референдумов

Издание AFP рассказало, что ЕС пригласил в Брюссель высокопоставленного российского политика из-за ситуации с вхождением новых территорий в состав России.

Вечером 3 октября французское новостное агентство AFP со ссылкой на инсайдера сообщило, что лидеры Европейского союза пригласили в Брюссель высокопоставленного российского чиновника, имя которого не раскрывается.

По данным AFP, поводом для приглашения российского политика в Брюссель является желание Евросоюза высказать ему свою позицию о референдумах в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, после которых данные регионы стали частью России.