AFP: Евросоюз пригласил политика из РФ в Брюссель из-за референдумов
2022-10-03
17:55
Издание AFP рассказало, что ЕС пригласил в Брюссель высокопоставленного российского политика из-за ситуации с вхождением новых территорий в состав России.
Вечером 3 октября французское новостное агентство AFP со ссылкой на инсайдера сообщило, что лидеры Европейского союза пригласили в Брюссель высокопоставленного российского чиновника, имя которого не раскрывается.
По данным AFP, поводом для приглашения российского политика в Брюссель является желание Евросоюза высказать ему свою позицию о референдумах в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, после которых данные регионы стали частью России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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