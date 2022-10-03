Мисс Крым Валеева исполнила гимн националистов Червона калина, за что её проверяет полиция

Правохранительные органы проверяет видео, где Ольга Валеева исполняет "Червону калину". Это второй по счёту скандал с участием "мисс Крым" за текущий год.

Стражи порядка занимаются проверкой видео, где финалистка конкурса красоты "Мисс Крым. Весна-2022" Ольга Валеева поёт украинскую "Червону калину", признанную боевой песней в судебном порядке.

Этот скандал второй по счёту с участием Валеевой за 2022 год. Летом жительницу Крыма критиковали интернет-пользователи за "нестандартную" внешность.

Победа девушки в конкурсе красоты с увеличенными губами и кучей тату удивила соотечественников.