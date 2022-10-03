В Киеве вспыхнула эпидемия Covid-19, власти ввели масочный режим

2022-10-03

18:21

Мэрия Киева в понедельник (3 октября) рекомендовала вернуться к ношению масок в общественных местах из-за новой волны Covid-19.

Городские власти призывают киевлян снова носить маски из-за всплеска случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

По официальным данным, за последнюю неделю в украинской столице зафиксировано 2515 случаев, 242 госпитализации и 22 летальных исхода.

Всего в Украине за неделю зарегистрировано 44 137 новых случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 