В Киеве вспыхнула эпидемия Covid-19, власти ввели масочный режим

Мэрия Киева в понедельник (3 октября) рекомендовала вернуться к ношению масок в общественных местах из-за новой волны Covid-19.

Городские власти призывают киевлян снова носить маски из-за всплеска случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

По официальным данным, за последнюю неделю в украинской столице зафиксировано 2515 случаев, 242 госпитализации и 22 летальных исхода.

Всего в Украине за неделю зарегистрировано 44 137 новых случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался.