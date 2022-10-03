В Киеве вспыхнула эпидемия Covid-19, власти ввели масочный режим
2022-10-03
18:21
Мэрия Киева в понедельник (3 октября) рекомендовала вернуться к ношению масок в общественных местах из-за новой волны Covid-19.
Городские власти призывают киевлян снова носить маски из-за всплеска случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.
По официальным данным, за последнюю неделю в украинской столице зафиксировано 2515 случаев, 242 госпитализации и 22 летальных исхода.
Всего в Украине за неделю зарегистрировано 44 137 новых случаев заражения коронавирусом, 161 человек скончался.
Опубликовано: Тарас Медведев
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