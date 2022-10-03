Пранкеры добыли от Санду признание в подготовке к мобилизации в Молдавии

Молдавский президент Майя Санду призналась, что Молдавия готовится к военной мобилизации населения.

Вечером 3 октября российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Молдавии Майе Санду, представившись украинским премьер-министром Денисом Шмыгалёв. В беседе с Санду пранкеры поинтересовались, не желает ли она начать военную мобилизацию в рамках своего государства.

В ответ Майя Санду призналась, что Кишинёв разрабатывает план по мобилизации граждан Молдавии на случай, если российские военные войдут в Одессу.