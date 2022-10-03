Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал число введенных против него санкционных ограничений

Кадыров поделился у себя в телеграм-канале информацией о введенных против него, близких к нему людей, организаций, аккаунтов и скаковых лошадей санкций.

Всего, по его словам, он насчитал окло 70 различных ограничений и санкций и, таким образом, по общему количеству обошел Александра Лукашенко, Башара Асада и Ким Чен Ына.

Лично против Кадырова введено 15 прямых ограничений, против родственников - 10, против приближенных - 28, против связанных с ним организаций - 9, против лошадей - 4 и против инстаграм-аккаунтов - 4.

«Кстати, может фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль», - пошутил глава Чечни.