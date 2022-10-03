«Мы очень серьезно относимся к словам Путина — все остальное было бы халатностью», заявила Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок выразила обеспокоенность угрозами применения ядерного оружия со стороны России, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

«Мы очень серьезно относимся к его словам, все остальное было бы небрежностью», — сказала она в интервью изданию и подчеркнула, что «Путин неоднократно демонстрировал, что не чурается самых страшных военных преступлений».

Бербок обвинила Путина в «имперском безумии», которое направлено не только против Украины.

«Поэтому мы ответственно продолжаем оказывать поддержку Украине», — сказала она.

Если России «сойдет с рук захват земель и шантаж, и она выиграет эту войну», отметила Бербок, не только «европейский мирный порядок будет разрушен, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности», считает глава МИД Герамании.