Минобороны РФ: ВСУ потеряли 130 бойцов возле Золотой Балки и Александровки

В пресс-службе Минобороны России рассказали о потерях ВСУ при попытке их прорыва в Херсонской области

3 октября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что накануне украинские танковые соединения смоли прорвать линию обороны российских военных в районе населённых пунктов Александровка и Золотая Балка недалеко от Херсона. По данным Минобороны, силы ВСУ в возле данных сёл значительно превосходили находившуюся там группировку ВС РФ.

Тем не менее, российские военные сумели нанести мощное огневое поражение по колонне танков армии Украины, что привело к гибели не менее 130 бойцов ВСУ и уничтожению 23 единиц украинской военной техники.