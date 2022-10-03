Минобороны РФ: ВСУ потеряли 130 бойцов возле Золотой Балки и Александровки

2022-10-03

19:00

В пресс-службе Минобороны России рассказали о потерях ВСУ при попытке их прорыва в Херсонской области

3 октября Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что накануне украинские танковые соединения смоли прорвать линию обороны российских военных в районе населённых пунктов Александровка и Золотая Балка недалеко от Херсона. По данным Минобороны, силы ВСУ в возле данных сёл значительно превосходили находившуюся там группировку ВС РФ.

Тем не менее, российские военные сумели нанести мощное огневое поражение по колонне танков армии Украины, что привело к гибели не менее 130 бойцов ВСУ и уничтожению 23 единиц украинской военной техники.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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