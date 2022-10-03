Шнуров подал в суд на проивзодителя конопли, потребовав взыскать с него 42 000 000 рублей

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился с иском в суд. Певец потребовал взыскать с компании, производящей промышленную коноплю, 42 000 000 российских рублей.

Отечественный исполнитель Сергей Шнуров обратился в судебную инстанцию с иск на сумму более 42 000 000 российских рублей к компании, занимающейся производством технической конопли. Эту информацию сообщили в пресс-службе Хамовнического суда столицы, куда и поступило исковое заявление.

В государственной инстанции сообщили: "Сумма исковых требований составляет 42 млн 605 тыс. 860 рублей, в том числе займ, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины".

Между Шнуровым и ООО "Смарт Хемп" был заключён договор найма. По условиям соглашения, певец предоставил заем под проценты до конца прошлого года, но фирма задолженность не погасила до сей поры.