Шнуров подал в суд на проивзодителя конопли, потребовав взыскать с него 42 000 000 рублей
2022-10-03
19:03
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров обратился с иском в суд. Певец потребовал взыскать с компании, производящей промышленную коноплю, 42 000 000 российских рублей.
Отечественный исполнитель Сергей Шнуров обратился в судебную инстанцию с иск на сумму более 42 000 000 российских рублей к компании, занимающейся производством технической конопли. Эту информацию сообщили в пресс-службе Хамовнического суда столицы, куда и поступило исковое заявление.
В государственной инстанции сообщили: "Сумма исковых требований составляет 42 млн 605 тыс. 860 рублей, в том числе займ, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины".
Между Шнуровым и ООО "Смарт Хемп" был заключён договор найма. По условиям соглашения, певец предоставил заем под проценты до конца прошлого года, но фирма задолженность не погасила до сей поры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
США уничтожат российские войска на Украине, если Путин применит ядерное оружие, заявил экс-директор ЦРУ
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году