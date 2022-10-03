В Тульской области более 20 заводов перестроили под нужды ВС РФ

Тульские власти заявили о наращивании производства продукции для российской армии в регионе.

3 октября пресс-служба правительства Тульской области, ссылаясь на заявление первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева, сообщило, что на территории региона более чем 20 заводов были перестроены для выполнения задач по укомплектованию служащих Вооружённых сил РФ.

Отмечается, что благодаря данным изменениям в Тульской области значительно увеличились объёмы произведённых для российской армии балаклав, тельняшек, спальных мешков, баулов, термобелья и других необходимых для солдат вещей.