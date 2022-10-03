Forbes: компания Nvidia закроет офис в России до конца октября

Издание Forbes сообщило о намерениях корпорации Nvidia закрыть свой российский офис.

Американская газета Forbes сообщает, что специализирующаяся на разработке видеокарт для персональных компьютеров компания Nvidia приняла решение о закрытии своего головного офиса в Москве. По данным Forbes, российский филиал Nvidia будет полностью ликвидирован до конца текущего месяца.

Примечательно, что администрация корпорации Nvidia никак не комментирует публикацию Forbes и публично не выражала желания поддержать антироссийские санкции Запада.