Депутат Иванов заявил о гибели трёх мобилизованных в Свердловской области

Российский депутат Максим Иванов утверждает, что в Свердловской области скончались три россиянина, призванные на службу в рамках частичной мобилизации.

Вечером понедельника депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Максим Иванов заявил, что в Свердловской области умерло три гражданина РФ, которые были мобилизованы военкоматами. По словам Иванова, двое из умерших скончались в учебно-военном центре Улани, где у одного молодого человека случился инфаркт, а второй покончил с собой.

Максим Иванов отметил, что третий мобилизованный был отправлен домой в связи с несоответствием критериям призыва на службу, однако умер, когда покинул воинскую часть.