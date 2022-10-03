Депутат Иванов заявил о гибели трёх мобилизованных в Свердловской области
2022-10-03
19:12
Российский депутат Максим Иванов утверждает, что в Свердловской области скончались три россиянина, призванные на службу в рамках частичной мобилизации.
Вечером понедельника депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Максим Иванов заявил, что в Свердловской области умерло три гражданина РФ, которые были мобилизованы военкоматами. По словам Иванова, двое из умерших скончались в учебно-военном центре Улани, где у одного молодого человека случился инфаркт, а второй покончил с собой.
Максим Иванов отметил, что третий мобилизованный был отправлен домой в связи с несоответствием критериям призыва на службу, однако умер, когда покинул воинскую часть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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