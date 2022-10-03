Депутат Иванов заявил о гибели трёх мобилизованных в Свердловской области

2022-10-03

19:12

Российский депутат Максим Иванов утверждает, что в Свердловской области скончались три россиянина, призванные на службу в рамках частичной мобилизации.

Вечером понедельника депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Максим Иванов заявил, что в Свердловской области умерло три гражданина РФ, которые были мобилизованы военкоматами. По словам Иванова, двое из умерших скончались в учебно-военном центре Улани, где у одного молодого человека случился инфаркт, а второй покончил с собой.

Максим Иванов отметил, что третий мобилизованный был отправлен домой в связи с несоответствием критериям призыва на службу, однако умер, когда покинул воинскую часть.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 