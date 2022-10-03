Лукашенко поручил провести «мобилизацию» студентов и школьников Беларуси
2022-10-03
19:19
Александр Лукашенко распорядился об осуществлении полной "мобилизации" белорусских учащихся.
3 октября Александр Лукашенко провёл совещание с белорусскими министрами, в рамках которого сообщил, что Беларусь должна помогать России в рамках программы импортозамещения, поставляя Москве только качественные продукты.
По словам Лукашенко, для выполнения данной задачи следует "мобилизовать" всех студентов, учащихся школ и работников всех сфер с целью привлечения их к сельскохозяйственным работам, поскольку это позволит Беларуси нарастить производство как для собственного рынка продовольствия, так и для поставок за рубеж.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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