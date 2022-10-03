Борн: взрывы на «Северных потоках» – серьезная и безответственная диверсия

Французский премьер Элизабет Борн назвала взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море серьёзной и безответственной диверсией.

3 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн во время своего выступления на заседании Национального собрания заявила, что произошедшие на нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» взрывы – серьезная и безответственная диверсия, исполнители которой будут установлены.

Борн также отметила, что французское правительство «ожидало такого сценария», ввиду чего подготовилось к грядущей суровой зиме без поставок «голубого топлива» из Российской Федерации.