Борн: взрывы на «Северных потоках» – серьезная и безответственная диверсия
2022-10-03
19:23
Французский премьер Элизабет Борн назвала взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море серьёзной и безответственной диверсией.
3 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн во время своего выступления на заседании Национального собрания заявила, что произошедшие на нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» взрывы – серьезная и безответственная диверсия, исполнители которой будут установлены.
Борн также отметила, что французское правительство «ожидало такого сценария», ввиду чего подготовилось к грядущей суровой зиме без поставок «голубого топлива» из Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
США уничтожат российские войска на Украине, если Путин применит ядерное оружие, заявил экс-директор ЦРУ
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году