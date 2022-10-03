Немец пошел на рыбалку на реку Хант, но поймал двухметрового удава боа

Полиция сообщила в понедельник, что мужчина обнаружил свернувшуюся спиралью двухметровую змею в воскресенье в высокой траве на реке Хант в Вильдесхаузене.

Он сообщил об этом официальным лицам, которые отправили фотографии животного ветеринару.

Этот удав боа-констриктор, который, по мнению полиции, был брошен хозяевами. Из-за непогоды и холода змея была очень вялой.

Ветеринар поймал констриктора и позаботился о нем. Сейчас полиция разыскивает владельца.

В Германии и других странах ЕС из-за энергетического кризиса многие хозяева сдают своих питомцев в приют, а некоторые на свой страх и риск бросают их в дикой природе, на верную гибель. За такие проступки предусмотрена суровая уголовная ответственность.