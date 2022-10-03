Илон Маск: Украина должна уступить Крым России и остаться нейтральной

2022-10-03

19:42

Глава компании Tesla Илон Маск опубликовал сообщение, в котором высказал своё видение завершение украинского конфликта.

Американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что разработал формулу завершения украинского кризиса: Россия должна повторно провести референдумы на территориях, которые вышли из состава Украины и присоединились к РФ, однако на этот раз голосование будет проходить под наблюдением ООН.

Также Маск уверяет, что Крым должен окончательно отойти к России, а передача полуострова Украине является "ошибкой Хрущёва", уверяет предприниматель. Кроме того, Илон Маск рекомендует Киеву обеспечить водоснабжение Крыма и объявить себя нейтральной страной без планов по вступлению в НАТО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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