Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

Финский премьер Санна Марин выступила в поддержку идеи пограничной службы страны о возведения забора на границе с Россией.

3 октября финский телеканал Yle заявил, что премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин поддержала идею Пограничной охраны Финляндии о строительстве ограждения на границе с Российской Федерацией.

Марин также отметила, что по её личному мнению, возведение пограничного барьера на финско-российской границе никак не будет сопряжено с усилением напряженности в отношениях между Хельсинки и Москвой.