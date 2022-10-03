Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

2022-10-03

19:47

Финский премьер Санна Марин выступила в поддержку идеи пограничной службы страны о возведения забора на границе с Россией.

3 октября финский телеканал Yle заявил, что премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин поддержала идею Пограничной охраны Финляндии о строительстве ограждения на границе с Российской Федерацией.

Марин также отметила, что по её личному мнению, возведение пограничного барьера на финско-российской границе никак не будет сопряжено с усилением напряженности в отношениях между Хельсинки и Москвой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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