Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией
2022-10-03
19:47
Финский премьер Санна Марин выступила в поддержку идеи пограничной службы страны о возведения забора на границе с Россией.
3 октября финский телеканал Yle заявил, что премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин поддержала идею Пограничной охраны Финляндии о строительстве ограждения на границе с Российской Федерацией.
Марин также отметила, что по её личному мнению, возведение пограничного барьера на финско-российской границе никак не будет сопряжено с усилением напряженности в отношениях между Хельсинки и Москвой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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