Собчак призвала Корчевникова отправиться на фронт после того, как тот расплакался в прямом эфире

Ксения Собчак недоумевает, почему "рыдающий" ведущий Борис Корчевников до сих пор находится в России, а не на Донбассе.

Ксения Собчак прокомментировала пламенную речь ведущего Бориса Корчевникова о патриотизме и о людях, покинувших РФ. Она убеждена, что после всего сказанного коллеге необходимо отправиться на фронт.

В своём Телеграм-канале Ксения написала: "Мобилизовался ли Борис Корчевников после этого эфира, где он расплакался от обиды за родину?

Нет, остался дома в Москве в окружении икон и недоумении, почему люди не рвутся на фронт. Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме, и в окопы, в окопы".