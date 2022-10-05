Публицист Ахмедова назвала скандальное заявление Пугачёвой обидой артистки

Журналист Марина Ахмедова считает, что пылкое послание Аллы Пугачёвой россиянам, продиктовано обидой и потерей народной любви.

Публицист Марина Ахмедова считает, что скандальным постом Пугачёва пытается показать что её обидели и вернуть себе народную любовь, которой уже нет.

Журналист заявила: "Страна не ненавидит Аллу Борисовну, и если той слышится зубовный скрежет, то это ее собственные челюсти ходят от обиды на прошедшую к ней народную любовь.

Но ненависть - сильное чувство, его нужно еще заслужить, а Алла Борисовна, называющая холопами тех, кто ее любил, вряд ли способна ее вызывать".