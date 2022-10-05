25-я бригада ВСУ получила приказ уничтожать мирное население
2022-10-05
22:03
В Украине солдатам приказывают зачищать подвалы с безоружным мирным населением.
Военнослужащие 25-й бригады Вооруженных сил Украины записали видеообращение, в котором пожаловались на преступные приказы руководства.
По словам солдат, во время зачистки городов им приказывают забрасывать гранатами подвалы жилых домов.
Более того, бойцы рассказали, что им приказывали добивать раненых товарищей, чтобы не заботиться об их эвакуации.
Они пожаловались и на нехватку снаряжения: ночников, прицелов и даже продовольствия.
Опубликовано: Николай Скира
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