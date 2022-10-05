Молодой водитель из Тюмени 140 раз нарушил ПДД за полтора месяца

В Тюменской области сотрудниками ГИБДД задержан водитель автомобиля «Лада», регулярно нарушал ПДД и не оплачивал приходившие штрафы.

Установлена личность правонарушителя — это 26-летний владелец ВАЗ-21101.

Всего за полтора месяца он совершил 140 нарушений ПДД: 110 раз превысил скорость, один раз пересек перекресток на красный сигнал светофора, произвел 8 выездов за стоп-линию и 22 проезда по автобусной полосе.

Общая сумма штрафов горе-водителя составила 50 тысяч рублей.