Бойцам 25-й бригады ВСУ приказали добить своих раненых и расстрелять мирных жителей
2022-10-05
22:29
Руководство украинской армии напрямую отдает своим бойцам преступные приказания.
Если верить обращению бойцов 25-й бригады Вооруженных сил Украины, то командование приказывает им убивать всех без разбора.
"Войдете в село - расстреливайте всех" - так передали в своем видеообращении приказы командования бойцы соединения.
Солдатам не хватает продовольствия, а также прицелов и ночников. Более того, им приказывают расстреливать своих же раненых бойцов.
Кроме того, им приказали забрасывать гранатами подвалы жилых домов. А ведь именно там, как правило, прячутся мирные жители.
Опубликовано: Николай Скира
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