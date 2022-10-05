Бойцам 25-й бригады ВСУ приказали добить своих раненых и расстрелять мирных жителей

Руководство украинской армии напрямую отдает своим бойцам преступные приказания.

Если верить обращению бойцов 25-й бригады Вооруженных сил Украины, то командование приказывает им убивать всех без разбора.

"Войдете в село - расстреливайте всех" - так передали в своем видеообращении приказы командования бойцы соединения.

Солдатам не хватает продовольствия, а также прицелов и ночников. Более того, им приказывают расстреливать своих же раненых бойцов.

Кроме того, им приказали забрасывать гранатами подвалы жилых домов. А ведь именно там, как правило, прячутся мирные жители.