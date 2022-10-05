Алек Болдуин договорился с семьей убитого на съемках оператора и теперь не сядет в тюрьму
2022-10-05
22:31
Алек Болдуин урегулировал иск с семьей оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина». Расследование в отношении актера прекращено.
При этом вдовец Мэттью Хатчинс становится исполнительным продюсером «Ржавчины» и получает право на часть прибыли от фильма.
Съемки продолжатся в следующем году. В них будет участвовать и режиссер Джоэл Стоулз, который был ранен во время инцидента со стрельбой.
Осенью прошлого года во время съемок «Ржавчины» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. Он смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.
Опубликовано: Светлана Репина
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