Юристы Джоли утверждают, что Питт душил одного ребёнка, а второго ударил в лицо
2022-10-05
22:33
Драка межу Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом с вовлечением их наследников на борту лайнера привела звёздную пару к разводу. Разбирательства по поводу длятся до сих пор.
Ссора началась с того, что Брэд Питт обвинил супругу Анджелину Джоли в слишком мягком обращении с детьми.
В иске против голливудского актёра сказано: "Питт схватил Джоли за голову и начал ее трясти, потом схватил за плечи и начал трясти снова.
Когда один из детей начал на словах защищать Джоли, Питт ринулся на собственного ребенка.
Прежде чем все было кончено, Питт начал душить одного из детей и ударил другого в лицо.
Некоторые дети умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы. Многие плакали".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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