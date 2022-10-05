Юристы Джоли утверждают, что Питт душил одного ребёнка, а второго ударил в лицо

Драка межу Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом с вовлечением их наследников на борту лайнера привела звёздную пару к разводу. Разбирательства по поводу длятся до сих пор.

Ссора началась с того, что Брэд Питт обвинил супругу Анджелину Джоли в слишком мягком обращении с детьми.

В иске против голливудского актёра сказано: "Питт схватил Джоли за голову и начал ее трясти, потом схватил за плечи и начал трясти снова.

Когда один из детей начал на словах защищать Джоли, Питт ринулся на собственного ребенка.

Прежде чем все было кончено, Питт начал душить одного из детей и ударил другого в лицо.

Некоторые дети умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы. Многие плакали".