Арзамасова будет участицей нового сезона шоу Ледниковый период

Напарником актрисы Лизы Арзамасовой в проекте станет олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Актриса Лиза Арзамасова будет участницей шоу "Ледниковый период" на Первом. Партнёром артистки станет олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Арзамасова замужем за худруком ледового шоу Ильи Авербуха. Пара воспитывает сына.

Напарник актрисы - Кацалапов недавно сыграл свадьбу со своей партнершей Викторией Синициной.

Пара стала чемпионами мира в танцах на льду, а также получила золото на ОИ в Пекине. Об этом напоминает издание "Super".