Солнцев рассказал о гостевом браке Собчак и Богомолова

Шоумен Рустам Солнцев не верит в идиллию между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым, утверждая, что знаменитости вместе не живут.

Шоумен и постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев сомневается, что журналистка Ксения Собчак и театральный режиссёр Константин Богомолов счастливы в браке.

Солцев громогласно заявил, что знаменитости не живут друг с другом.

Шоумен подчеркнул: "Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем. Вместе они не живут".