Солнцев рассказал о гостевом браке Собчак и Богомолова
2022-10-05
22:52
Шоумен Рустам Солнцев не верит в идиллию между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым, утверждая, что знаменитости вместе не живут.
Шоумен и постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев сомневается, что журналистка Ксения Собчак и театральный режиссёр Константин Богомолов счастливы в браке.
Солцев громогласно заявил, что знаменитости не живут друг с другом.
Шоумен подчеркнул: "Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем. Вместе они не живут".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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