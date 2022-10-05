Солнцев рассказал о гостевом браке Собчак и Богомолова

2022-10-05

22:52

Шоумен Рустам Солнцев не верит в идиллию между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым, утверждая, что знаменитости вместе не живут.

Шоумен и постоянный комментатор светской хроники Рустам Солнцев сомневается, что журналистка Ксения Собчак и театральный режиссёр Константин Богомолов счастливы в браке.

Солцев громогласно заявил, что знаменитости не живут друг с другом.

Шоумен подчеркнул: "Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем. Вместе они не живут".

Опубликовано: Наталья Гончарова









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 