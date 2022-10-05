Жених попал в ДТП по дороге на свадьбу, к невесте его привезли полицейские

Джон Дайал ехал на собственную свадьбу в Монро, к востоку от Атланты. С ним в машине было трое друзей жениха. Но произошла авария.

На место быстро прибыли полицейские. Узнав, что Дайал опаздывает на церемонию, они доставили его на место на патрульной машине.

Все это время приглашенные на свадьбу пытались помешать невесте Морган узнать, что на самом деле произошло.

Позже офис шерифа опубликовал пост об этом инциденте, а невеста прокомментировала его, поблагодарив, что ее жениха доставили в целости и сохранности.