Маргарита Симоньян не получит штраф за отказ от исполнения гимна России в Кремле

Журналистка Маргарита Симоньян отказалась от исполнения гимна России в Кремле. Это может вызвать резко негативное отношение общественности.

Адвокат Андрей Алешки считает поступок Симоньян чем-то вроде детской шалости и не думает, что это был преднамеренный поступок.

Юрист говорит, что журналистку не оштрафуют за нарушение порядка использования российских государственных символов, ответственность в этом случае ей не грозит.