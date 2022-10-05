Маргарита Симоньян не получит штраф за отказ от исполнения гимна России в Кремле
2022-10-05
23:12
Журналистка Маргарита Симоньян отказалась от исполнения гимна России в Кремле. Это может вызвать резко негативное отношение общественности.
Адвокат Андрей Алешки считает поступок Симоньян чем-то вроде детской шалости и не думает, что это был преднамеренный поступок.
Юрист говорит, что журналистку не оштрафуют за нарушение порядка использования российских государственных символов, ответственность в этом случае ей не грозит.
Опубликовано: Светлана Репина
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