Лайфхак от повара: как приготовить кальмара, чтобы он не был резиновым
2022-10-06
00:05
Многие кулинары сталкиваются с одной и той же проблемой в приготовлении кальмара: он получается резиновым. И дело тут не только в слишком долгой варке.
Шеф-повар Антон Сальников говорит, что морепродукты нужно правильно выбирать. Командорские кальмары лучше всего подходят для готовки, они нежные и мягкие.
Сначала кальмара следует очистить от внутренностей, удалить пленки, а затем поместить в кипящую воду. На 200-300 г кальмара должен приходиться 1 л воды.
Время варки – 3-4 минуты, еще столько же кальмара нужно обжаривать на горячей сковороде. Каждую сторону обжаривают по 2 минуты.
Опубликовано: Светлана Репина
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