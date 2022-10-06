Лайфхак от повара: как приготовить кальмара, чтобы он не был резиновым

Многие кулинары сталкиваются с одной и той же проблемой в приготовлении кальмара: он получается резиновым. И дело тут не только в слишком долгой варке.

Шеф-повар Антон Сальников говорит, что морепродукты нужно правильно выбирать. Командорские кальмары лучше всего подходят для готовки, они нежные и мягкие.

Сначала кальмара следует очистить от внутренностей, удалить пленки, а затем поместить в кипящую воду. На 200-300 г кальмара должен приходиться 1 л воды.

Время варки – 3-4 минуты, еще столько же кальмара нужно обжаривать на горячей сковороде. Каждую сторону обжаривают по 2 минуты.