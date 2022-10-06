Посол РФ в США Антонов: отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии

Посол России в США Анатолий Антонов оценил российско-американское отношения, заявив, что они подошли к опасной черте.

5 октября Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов в официальном пресс-релизе заявил, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в крайне плачевном состоянии, подойдя к опасной черте.

Антонов отметил, что Россию «не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются навязывать» в Вашингтоне, который пытается отстаивать созданный им в своих интересах миропорядок.