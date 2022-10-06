Yonhap: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
2022-10-06
00:39
Северная Корея выпустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
В четверг, 6 октября 2022 года, южнокорейское информационное агентство Yonhap, со ссылкой на военных, сообщило об очередном запуске «неустановленной баллистической ракеты» КНДР.
Обозреватели издания отметили, что северокорейская была направлена в сторону Японского моря, что уже не в первый раз не на шутку взволновало соседей Корейской Народно-Демократической Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе