Yonhap: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В четверг, 6 октября 2022 года, южнокорейское информационное агентство Yonhap, со ссылкой на военных, сообщило об очередном запуске «неустановленной баллистической ракеты» КНДР.

Обозреватели издания отметили, что северокорейская была направлена в сторону Японского моря, что уже не в первый раз не на шутку взволновало соседей Корейской Народно-Демократической Республики.