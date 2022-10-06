Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о грядущей сложной зиме для всей страны.

В четверг, 6 сентября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский «честно» сообщил украинцам, что грядущая зима будет одной из самых суровых в истории государства, о чём сообщает ряд украинских СМИ.

Зеленский отметил, что правительство киевского режима «осознаёт все риски» и осуществляет заготовку всех возможных видов топлива для начала отопительного сезона, чтобы пережить зиму.