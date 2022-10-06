Зеленский предупредил украинцев о грядущей сложной зиме
2022-10-06
01:16
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о грядущей сложной зиме для всей страны.
В четверг, 6 сентября 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский «честно» сообщил украинцам, что грядущая зима будет одной из самых суровых в истории государства, о чём сообщает ряд украинских СМИ.
Зеленский отметил, что правительство киевского режима «осознаёт все риски» и осуществляет заготовку всех возможных видов топлива для начала отопительного сезона, чтобы пережить зиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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