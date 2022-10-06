Обращение Певцова к мобилизованным возмутило Ксению Собчак

Ксения Собчак прокомментировала речь актера и депутата Госдумы России Дмитрия Певцова, которую он произнес перед мобилизованными.

Обращение Певцова показалось Ксении циничным. Она считает, что подобные вещи имеет право говорить только тот, кто сам отправляется на фронт вместе с этими ребятами.

Собчак отметила, что слышать такое от человека в дорогом кашемировом костюме, который остается в уютной Москве, очень странно, и посоветовала Певцову отправиться «в окоп». Она также прикрепила к своему посту в соцсети отрывок из речи Певцова.