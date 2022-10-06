Атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» возвращается в Японское море после запуска ракеты из КНДР

Атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» направляется обратно в Японское море. Судно покинуло эту акваторию на прошлой неделе после участия в совместных учениях Южной Кореи и США.

Решение вернуть корабль было принято после того, как 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии.

«Рональд Рейган» будет находиться к востоку от Южной Коре и в знак готовности союзникам противостоять провокационным действиям КНДР.

С начала года Северная Корея произвела около 23 пусков ракет, 6 из них - за последние две недели.