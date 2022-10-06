Россия объявила новые санкции против КНДР «тупиковыми и бесполезными»
2022-10-06
02:43
Выступая на заседании Совета Безопасности, посвященного новым пускам ракет Северной Кореей, заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что в РФ считают дополнительные санкции против КНДР «тупиковыми и бесполезными».
Евстигнеева напомнила, что с 2006 года США инициировали введение многочисленных санкций в отношении КНДР. Однако это никак не помогло добиться гарантий безопасности в регионе.
Она также подчеркнула, что ограничительные меры не приблизили к решению вопроса ракетно-ядерного нераспространения.
Ранее Россия, как и Китай наложила вето на резолюцию об усилении санкций против КНДР, предложенную Соединенными Штатами.
Опубликовано: Светлана Репина
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