Россия объявила новые санкции против КНДР «тупиковыми и бесполезными»

Выступая на заседании Совета Безопасности, посвященного новым пускам ракет Северной Кореей, заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что в РФ считают дополнительные санкции против КНДР «тупиковыми и бесполезными».

Евстигнеева напомнила, что с 2006 года США инициировали введение многочисленных санкций в отношении КНДР. Однако это никак не помогло добиться гарантий безопасности в регионе.

Она также подчеркнула, что ограничительные меры не приблизили к решению вопроса ракетно-ядерного нераспространения.

Ранее Россия, как и Китай наложила вето на резолюцию об усилении санкций против КНДР, предложенную Соединенными Штатами.