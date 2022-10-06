Россия объявила новые санкции против КНДР «тупиковыми и бесполезными»

2022-10-06

02:43

Выступая на заседании Совета Безопасности, посвященного новым пускам ракет Северной Кореей, заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что в РФ считают дополнительные санкции против КНДР «тупиковыми и бесполезными».

Евстигнеева напомнила, что с 2006 года США инициировали введение многочисленных санкций в отношении КНДР. Однако это никак не помогло добиться гарантий безопасности в регионе.

Она также подчеркнула, что ограничительные меры не приблизили к решению вопроса ракетно-ядерного нераспространения. 

Ранее Россия, как и Китай наложила вето на резолюцию об усилении санкций против КНДР, предложенную Соединенными Штатами. 

Опубликовано: Светлана Репина









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