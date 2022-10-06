Еврокомиссия рассмотрит предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе
2022-10-06
05:23
Европейская комиссия готова рассмотреть ограничение цен на газ на европейском рынке, как того требует большинство государств-членов, чтобы справиться с растущими счетами за электроэнергию, заявила в среду ее президент Урсула фон дер Ляйен.
«Такой потолок цен на газ должен быть разработан правильно, чтобы гарантировать безопасность поставок», - отметила глава ЕК.
Еврокомиссия ранее упоминала ограничение цен только на российский газ, опасаясь, как и Германия, что ограничение цен на весь импортируемый газ подтолкнет производителей к выбору других направлений.
Но большинство государств-членов, включая Францию, Бельгию, Италию, Испанию и Польшу, призывают к общему ограничению оптовых цен на газ.
Комиссия должна представить предложения перед саммитом ЕС в пятницу и встречей министров энергетики 11-12 октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе