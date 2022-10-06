Еврокомиссия рассмотрит предложения по ограничению цен на газ в Евросоюзе

Европейская комиссия готова рассмотреть ограничение цен на газ на европейском рынке, как того требует большинство государств-членов, чтобы справиться с растущими счетами за электроэнергию, заявила в среду ее президент Урсула фон дер Ляйен.

«Такой потолок цен на газ должен быть разработан правильно, чтобы гарантировать безопасность поставок», - отметила глава ЕК.

Еврокомиссия ранее упоминала ограничение цен только на российский газ, опасаясь, как и Германия, что ограничение цен на весь импортируемый газ подтолкнет производителей к выбору других направлений.

Но большинство государств-членов, включая Францию, Бельгию, Италию, Испанию и Польшу, призывают к общему ограничению оптовых цен на газ.

Комиссия должна представить предложения перед саммитом ЕС в пятницу и встречей министров энергетики 11-12 октября.