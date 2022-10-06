Макрон впервые в истории АТЭС примет участие в саммите в Бангкоке

Президент Франции Макрон отправится в Бангкок 18 ноября на ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), региона, который является приоритетным для французской дипломатии, сообщило AFP.

«Это первое приглашение, адресованное главе французского государства с момента создания этой организации в 1989 году, отражает прогресс, достигнутый с момента запуска Индо-Тихоокеанской стратегии в 2018 году, а также потенциал нового сотрудничества в этом регионе, который охватывает 93 % французской исключительной экономической зоны и где проживает 1,5 миллиона наших соотечественников, в частности, в Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллисе и Футуне, Майотте и на острове Реюньон», — сообщил Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон примет участие в этой встрече после саммита G20 в Индонезии, где обсудит с партнерами новые проекты в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает источник.

Франция все больше и больше проявляет желание инвестировать в Азиатско-Тихоокеанский регион, арену растущего соперничества между Китаем и Соединенными Штатами.