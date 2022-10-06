ЕС сделал исключение для «Алросы» вопреки требованиям Польши и стран Балтии

2022-10-06

06:06

Евросоюз не вычеркнул алмазодобывающую компанию «Алроса» из нового санкционного пакета, свидетельствуют данные ЕС.

На фоне этой информации акции компании на Мосбирже выросли на 5,04%, до 68,1 руб.

Инициативу об исключении из списка «Алросы» проявила Бельгия, которая принимает крупнейшую в мире алмазную биржу на своей территории. Антверпенский алмазный центр пролоббировал это решение и предупредил, что рестрикции в алмазном секторе приведут к потере «тысяч рабочих мест» в этом городе.

В итоге поражение потерпели Польша и страны Балтии, которые выступают за ограничение торговых связей с Россией по всем позициям.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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