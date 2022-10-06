Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО нескольких спецполков
2022-10-06
06:13
Президент Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке в зону проведения СВО сразу нескольких спецполков, оснащенных для проведения штурмовых операций.
В своем телеграм-канале генерал-полковник отметил, что новые подразделения, фактически готовые тактические бригады.
«… в ближайшем будущем будем отправлять еще несколько спецполков, которые обучены, оснащены всеми силами и средствами, которые необходимы для того, чтобы провести специальную операцию», — пишет глава ЧР.
В сентябре для проведения СВО из Чечни были направлены четыре элитных полка: «Север» и «Юг» Росгвардии, полк ОМОН «Ахмат-Грозный» и полк полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской Республике.
Опубликовано: Тарас Медведев
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