Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону СВО нескольких спецполков

Президент Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке в зону проведения СВО сразу нескольких спецполков, оснащенных для проведения штурмовых операций.

В своем телеграм-канале генерал-полковник отметил, что новые подразделения, фактически готовые тактические бригады.

«… в ближайшем будущем будем отправлять еще несколько спецполков, которые обучены, оснащены всеми силами и средствами, которые необходимы для того, чтобы провести специальную операцию», — пишет глава ЧР.

В сентябре для проведения СВО из Чечни были направлены четыре элитных полка: «Север» и «Юг» Росгвардии, полк ОМОН «Ахмат-Грозный» и полк полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской Республике.