В результате вооруженного нападения на юге Мексики погибли 18 человек, в том числе мэр муниципалитета

По меньшей мере 18 человек, в том числе мэр муниципалитета, были убиты в результате вооруженного нападения в среду в Тотолапане, штат Герреро, сообщил источник в суде.

В результате нападения также были ранены два человека, сообщила по телевидению прокурор Миленоио Сандра Лус Вальдовинос без дальнейших подробностей.

Правительство Мексики объявило настоящую войну наркокартелям и кланам по торговле людьми, которые поставляют в США нелегальных мигрантов.

В итоге в стране постоянно совершаются акты насилия над мирным населением и властями.