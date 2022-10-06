В результате вооруженного нападения на юге Мексики погибли 18 человек, в том числе мэр муниципалитета
2022-10-06
07:08
По меньшей мере 18 человек, в том числе мэр муниципалитета, были убиты в результате вооруженного нападения в среду в Тотолапане, штат Герреро, сообщил источник в суде.
В результате нападения также были ранены два человека, сообщила по телевидению прокурор Миленоио Сандра Лус Вальдовинос без дальнейших подробностей.
Правительство Мексики объявило настоящую войну наркокартелям и кланам по торговле людьми, которые поставляют в США нелегальных мигрантов.
В итоге в стране постоянно совершаются акты насилия над мирным населением и властями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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