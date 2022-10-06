Белый дом активно подстрекает Киев к захвату Крыма

Белый дом не исключает, что украинская армия способна захватить Крым в продолжение «успешного контрнаступления» на Херсонщине, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на Пентагон.

«Захват Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», — заявил источник издания.

Источник издания также отметил «обнадеживающие» темпы контрнаступления в Херсонской области.

Отметим, что замглавы присоединенной к России Херсонской области Стремоусов на днях пообещал освободить, все захваченные ВСУ регионы области.