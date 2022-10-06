Белый дом активно подстрекает Киев к захвату Крыма
2022-10-06
07:15
Белый дом не исключает, что украинская армия способна захватить Крым в продолжение «успешного контрнаступления» на Херсонщине, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на Пентагон.
«Захват Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», — заявил источник издания.
Источник издания также отметил «обнадеживающие» темпы контрнаступления в Херсонской области.
Отметим, что замглавы присоединенной к России Херсонской области Стремоусов на днях пообещал освободить, все захваченные ВСУ регионы области.
Опубликовано: Тарас Медведев
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