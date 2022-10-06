Лаанемец заявил, что россияне грузовиками вывезли в неизвестном направлении беженцев из Украины с границы с Эстонией

Глава МВД Эстонии Лаури Лаанемец заявил в среду, 5 октября, что российская сторона вывезла беженцев из Украины c российско-эстонской границs в неизвестном направлении.

По словам министра, на границе было более 1000 человек, сообщает delfi.ee.

"Чуть больше 1000 человек ждали на границе, но сегодня их нет. Их посадили в грузовики и увезли", — сказал Лаанемец, слова которого цитирует портал delfi.ee.

Эстонская полиция и пограничные службы пытаются выяснить, куда увезли беженцев. Для поиска использовались дроны.

Инцидент произошел на юго-восточном участке границы с Эстонией, сообщает «Медуза». Беженцы пытались проникнуть в Эстонию из России.