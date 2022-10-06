Лаанемец заявил, что россияне грузовиками вывезли в неизвестном направлении беженцев из Украины с границы с Эстонией
2022-10-06
07:44
Глава МВД Эстонии Лаури Лаанемец заявил в среду, 5 октября, что российская сторона вывезла беженцев из Украины c российско-эстонской границs в неизвестном направлении.
По словам министра, на границе было более 1000 человек, сообщает delfi.ee.
"Чуть больше 1000 человек ждали на границе, но сегодня их нет. Их посадили в грузовики и увезли", — сказал Лаанемец, слова которого цитирует портал delfi.ee.
Эстонская полиция и пограничные службы пытаются выяснить, куда увезли беженцев. Для поиска использовались дроны.
Инцидент произошел на юго-восточном участке границы с Эстонией, сообщает «Медуза». Беженцы пытались проникнуть в Эстонию из России.
Опубликовано: Николай Скира
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