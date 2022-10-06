В результате теракта в Мексике погибли 18 человек, в том числе мэр и начальник городской полиции

В городе Сан-Мигель-Тотолапан в Мексике произошел теракт. Погибли 18 человек, в том числе мэр, сообщила в среду вечером по местному времени генеральный прокурор штата Сандра Вальдовинос.

Нападавшие перекрыли улицы, ведущие к ратуше, грузовиками и автобусами, чтобы не допустить силовиков. На фасаде ратуши видны следы от пуль.

Также среди погибших при нападении — отец мэра, двое охранников и начальник городской полиции.

"Это нападение на мэра и городских властей не останется безнаказанным", — заверила губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо в Twitter.

С 2006 года, когда мексиканское правительство начало военную операцию против наркокартелей в войнах с наркобаронами, погибло около 340 000 человек. Большинство этих убийств приписывают преступным организациям.