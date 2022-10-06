В результате теракта в Мексике погибли 18 человек, в том числе мэр и начальник городской полиции
2022-10-06
08:30
В городе Сан-Мигель-Тотолапан в Мексике произошел теракт. Погибли 18 человек, в том числе мэр, сообщила в среду вечером по местному времени генеральный прокурор штата Сандра Вальдовинос.
Нападавшие перекрыли улицы, ведущие к ратуше, грузовиками и автобусами, чтобы не допустить силовиков. На фасаде ратуши видны следы от пуль.
Также среди погибших при нападении — отец мэра, двое охранников и начальник городской полиции.
"Это нападение на мэра и городских властей не останется безнаказанным", — заверила губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо в Twitter.
С 2006 года, когда мексиканское правительство начало военную операцию против наркокартелей в войнах с наркобаронами, погибло около 340 000 человек. Большинство этих убийств приписывают преступным организациям.
Опубликовано: Николай Скира
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