Названа дата коронации короля Великобритании Карла III

Как стало известно Bloomberg, дата коронации короля Карла III должна стать данью уважения покойной королеве Елизавете II. Оказывается, однако, что этой церемонии с участием нового монарха придется еще немного подождать.

Хотя старший сын королевы Елизаветы II автоматически стал правителем в момент ее смерти, он все же официально не коронован. Церемония восшествия на престол — чрезвычайно важное событие. Субъектам должно быть предоставлено достаточно времени, чтобы пережить траур, и подготовка к следующей церемонии также является сложной операцией.

СМИ сообщили, что коронация короля Карла III должна была состояться 3 июня следующего года. Букингемский дворец, однако, не подтвердил эти сообщения.

Эта июньская дата не будет случайной – тогда исполнилнится ровно 70 лет и один день со дня коронации королевы Елизаветы II. Издание Mirror попросило представителей Букингемского дворца дать комментарий по этому поводу, и они пока поумерили энтузиазм. Они сообщили, что пока вся информация о предполагаемой дате коронации короля Карла III является чисто спекулятивной.

Возможно, нам придется немного подождать до встречи. Официально престол перешел к королеве Елизавете II через 16 месяцев после смерти ее отца, а коронация Георга VI состоялась через восемь месяцев после его вступления на престол.

В свою очередь, его предшественник Эдуард VIII не дожил до своей коронации. Он отрекся от престола до того, как это могло произойти.

Как сообщает Mirror, король Карл III знает, что британцы в настоящее время борются с финансовыми проблемами, поэтому он хочет, чтобы его церемонии коронации были менее пышными и не такими дорогими, как в случае с его предшественниками.

Во время мероприятия нового монарха будет сопровождать его возлюбленная Камилла, которая, согласно желанию королевы Елизаветы II, получит титул королевы-консорта.