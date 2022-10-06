«Совсем плох, А ведь не лох»: Кушанашвили высмеял плачущего в прямом эфире Корчевникова

Отар Кушанашвили посмеялся над своим коллегой, ведущим Борисом Корчевниковым, который расплакался в прямом эфире программы "Соловьёв Life", сокрушаясь по поводу огромного количества уклонистов.

Слёзы телеведущего Бориса Корчевникова в эфире передачи "Соловьев Live" не могли остаться незамеченными.

Журналист Отар Кушанашвили высмеял расплакавшегося в прямом эфире Корчевникова.

Блогер предположил, что у актера проблемы с психикой, а вырезка с выступлением Бориса в прямом эфире станет мемом.

Кушанашвили поднял на смех своего коллегу в соцсетях, написав: "Совсем плох Боря Корчевников, совсем плох. А ведь не лох. Совсем. Уже на Боря, а мем".