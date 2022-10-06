«Совсем плох, А ведь не лох»: Кушанашвили высмеял плачущего в прямом эфире Корчевникова
2022-10-06
09:37
Отар Кушанашвили посмеялся над своим коллегой, ведущим Борисом Корчевниковым, который расплакался в прямом эфире программы "Соловьёв Life", сокрушаясь по поводу огромного количества уклонистов.
Слёзы телеведущего Бориса Корчевникова в эфире передачи "Соловьев Live" не могли остаться незамеченными.
Журналист Отар Кушанашвили высмеял расплакавшегося в прямом эфире Корчевникова.
Блогер предположил, что у актера проблемы с психикой, а вырезка с выступлением Бориса в прямом эфире станет мемом.
Кушанашвили поднял на смех своего коллегу в соцсетях, написав: "Совсем плох Боря Корчевников, совсем плох. А ведь не лох. Совсем. Уже на Боря, а мем".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе